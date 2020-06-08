فنانة إسبانية شهيرة تبهر الجميع بأغنية لنانسي عجرم... فيديو

تفاعلت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، مع مغنية إسبانية شهيرة، بعدما شاركت الأخيرة مقطعا مصورا لها تؤدي فيه إحدى أغنيات نانسي باللغة العربية.

وتظهر المغنية، إنديا مارتينيز، وهي تقدم أغنية "إنت إيه" لنانسي عجرم بكل تأثر، الأمر الذي جعل نانسي عجرم تقوم بعمل إعادة تغريد للفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر".

وعبرت إنديا مارتينيز عن سعادتها من إعجاب نانسي عجرم بأدائها أغنيتها، وقالت لها في تغريدة: "شكرا عزيزتي نانسي على عمل ريتويت (إعادة تغريد) لأدائي، أتمنى أن أقابلك في يوم ما، وسأموت إذا غنينا سويا... الفلامنكو مع اللغة العربية".

Thanks for RT my dear @NancyAjram . it's a dream. I hope that someday I will meet you and if we sing together I will die ❤️❤️🥰. Flamenco and Arabic🙌🏽🙌🏽 — India Martínez (@IndiaMartinez) June 7, 2020

وتشتهر إنديا مارتينيز في الساحة الإسبانية بتخصصها في أداء أغاني الفلامنكو.

يشار إلى أن نانسي عجرم أحيت يوم الثلاثاء 26 مايو/ أيار أول حفل "أونلاين" لها، وأذيع على الهواء مباشرة عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.

وتسعى نانسي عجرم من خلال الحفل إلى نشر رسالة حب وأمل وتكافل، كما أنها تتيح الفرصة لتسليط الضوء على الجهود الإنسانية لمساعدة العائلات في لبنان والعالم للتعامل مع الضغوطات الاقتصادية والتحديات الأخرى التي فرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).