اعتقال فتى 191 مرة قبل بلوغه الـ 16 عاما

تعرض فتى بريطاني للاعتقال 191 مرة قبل أن يبلغ من العمر 16 عاما، بينما تم اعتقال فتى آخر في نفس المقاطعة 151 مرة، ولم يكن قد أكمل عامه الـ17 بعد.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، تسبب الثنائي في إزعاج كبير لشرطة مقاطعة نورثومبريا شمال شرقي إنجلترا.

وتم تداول المعلومات ضمن تقرير يتحدث عن إساءات للأطفال ظهرت للعلن عقب تحقيق خاص بـ"حرية المعلومات".

وتبين وجود مشكلات مماثلة في مقاطعة أخرى، حيث تم اعتقال أربعة فتيان بجنح متكررة أكثر من 50 مرة، أحدهم تم اعتقاله وكان عمره 11 عاما.

وفي مقاطعة وست يوركشير تم اعتقال شاب 63 مرة، بما في ذك 13 مرة بتهمة الاعتداء العنيف، وكذلك في مقاطعة ساوث ويلز تم اعتقال شاب 75 مرة.