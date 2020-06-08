تعرف على مشروب طبيعي يقوي المناعة ويحمي من أمراض قاتلة

ينصح خبراء تغذية بتناول مشروب طبيعي محدد، للمساعدة على تقوية المناعة والوقاية من بعض الأمراض القاتلة.

ويعد "شاي الكركم"، من أهم المشروبات الطبيعية القادرة على تعزيز جهاز المناعة ومقاومة السرطان، كما يعالج الالتهابات.

شاي الكركم له مذاق حلو وحار ويعرف عنه رائحته العطرة، وهو مصنوع من مزيج الشاي الأسود والكركم وتوابل الأخرى.

ويتم تحضير شاي الكركم باستخدام الماء والحليب الدافئ، بحسب صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية.

وللكركم خصائص قوية مضادة للأكسدة، كما أظهرت الدراسات أن الأنظمة الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة تساهم في تقليل خطر العدوى والإصابة بالأمراض.

ومن المعروف عن الكركم أنه يحد من مضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية، كما يمكنه المساعدة في علاج تليف الكبد.