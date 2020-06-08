قاعدة غواصات تتحول إلى أضخم معرض رقمي في العالم

كان الألمان يمتلكون قواعد غواصات هائلة، خلال الحرب العالمية الثانية، إحداها كانت في فرنسا، حيث تم تحويلها إلى أضخم معرض رقمي في العالم.

نشرت صحيفة "ساوز تشاينا مورنينغ بوست" مقطع فيديو، يرصد لقطات رائعة من داخل قاعدة الغواصة، التي شيدتها القوات النازية أثناء احتلال فرنسا في الحرب العالمية الثانية.

وتقول الصحيفة، إن الألمان صمموا تلك القاعدة خلال الحرب لتكون بها ملاجئ الغواصات، التي تحتاج إلى التزود بالمؤن والوقود، وكانت مصممة بهياكل خرسانية هائلة لحمايتها من أي هجوم جوي خلال وجودها على الشاطئ.

A submarine base built in France during World War II has been turned into the world's largest digital art gallery. pic.twitter.com/0cwlObmnob — SCMP News (@SCMPNews) June 8, 2020

وتصل مساحة العرض التي تم استخدامها داخل القاعدة العسكرية الألمانية السابقة، إلى نحو 45 ألف متر مربع، بينما كلف تجهيزها نحو 11.3 مليون دولار.

وتشير الصحيفة إلى أنه بعد تجهيزها بأحدث التقنيات أصبحت قاعدة الغواصات النازية في فرنسا أكبر مركز رقمي لعرض اللوحات الفنية في العالم.