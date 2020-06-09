شريف منير ينضم لغرائب النجوم في العزل المنزلي

يرى الفنان المصري شريف منير، أن من مزايا أزمة العزل المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، زيادة الترابط الأسري بعد فترة التفكك.

وقال منير في تصريحات تلفزيونية: "أصبحت أغسل الأواني لزوجتي وابنتي تطالب زوجها بالتعلم مني ومساعدتها في غسل الأواني وتنظيف المنزل".

من جانبه بث الفنان أحمد حلمي مقطع فيديو قال فيه: "استمتعوا، هتكتشفوا ولادكم، هتتبسط اقعد إلعب معاهم، والله بجد، مد إيدك واشتغل في البيت، أنا بقيت أعرف أعمل كيك شوكولاتة، وألف محشي، وبشوح كبدة، عشان مصلحتكم خليك في البيت، أحمد حلمي في البيت".

من جانبه شارك الفنان أكرم حسني جمهوره بأغنية جديدة عبر تطبيق "تيك توك" حيث يغني لحظر التجول على ألحان الأغنية المصرية الشهيرة "كعب الغزال".