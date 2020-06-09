عمرو يوسف يعلق على استبداله بياسر جلال في تجسيد شخصية خالد بن الوليد

علق الفنان المصري عمرو يوسف، على استبعاده من بطولة مسلسل "سيف الله" لتجسيد شخصية خالد بن الوليد، واستبداله بالفنان ياسر جلال.

ونقل موقع "مصراوي" تصريحات عن عمرو يوسف، والتي عليق فيها على استبداله بياسر جلال لبطولة المسلسل المتوقع عرضه في رمضان 2021.

وأشارت التصريحات إلى أن عمرو يوسف جمعته جلسة مع ياسر جلال، للحديث عن العمل، والتي أكد فيها يوسف أنه يرحب بقوة بتجسيد جلال شخصية خالد بن الوليد.

ألف مبرووك وبالتوفيق.. مسؤولية كبيرة بس أنا متأكدة إنك حتكون قدا 🙏🏻🙏🏻❤️❤️☘️☘️

مسلسل سيف الله.. #خالد_بن_الوليد 🗡

للنجم #عمرو_يوسف #رمضان٢٠٢٠

إنتاج: سينرجي

تأليف: إسلام حافظ

إخراج: رؤوف عبدالعزيز

@amryoussefofficial @SynergyTamer pic.twitter.com/TGZcbuZf9D — Kinda Alloush (@KindaAlloush) December 24, 2019

​وقال عمرو يوسف، في تصريحاته: "ياسر جلال كان حريصا على الحديث معي ظنا منه بوجود مشاكل تواجهني، وحاول إقناعي باستكمال التصوير عقب حضوره إلى بيتي".

وتابع يوسف قائلا "اعتذرت عن مسلسل سيف الله لارتباطي بعمل آخر خلال عام 2020، وأنا متأكد أن ياسر جلال هيكسر الدنيا في هذا المسلسل".

كما قال ياسر جلال في نفس التصريحات: "لم أوافق على بطولة مسلسل سيف الله، قبل الرجوع إلى صديقي عمرو يوسف".

وأردف بقوله "كنت أعلم أنه هو من سيجسد شخصية خالد بن الوليد، وكنت أود التأكد من اعتذاره عن هذا الدور".

حصري.. عمرو يوسف يسلم راية خالد ابن الوليد لــ ياسر جلال https://t.co/M962Zqz6il عبر @YouTube — I am just passing through.....! (@DCeutic) June 9, 2020

​واستمر الفنان المصري قائلا "أتمنى أنني أتمكن من تجسيد شخصية خالد بن الوليد مثل عمرو يوسف فأنا من أشد معجبيه".

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل "سيف الله" في موسم دراما رمضان المقبل 2021، من إنتاج شركة "سينرجي"، من تصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، والمسلسل مأخوذ من كتاب "عبقرية خالد" للأديب عباس محمود العقاد.

ويشارك في بطولة مسلسل "سيف الله" الممثلين، يوسف شعبان ومحسن محيي الدين وسوسن بدر ورانيا يوسف وأحمد خالد صالح ورانيا محمود ياسين ورشدي الشامي.