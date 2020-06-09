اكتشاف حفرية لضفدع عمره مليوني سنة

اكتشف علماء أرجنتينيون بقايا لنوع من الضفادع كان يعيش في أمريكا الجنوبية قبل نحو مليوني عام.

قال فيديريكو انيولان، الباحث في المعهد الأرجنتيني للعلوم الطبيعية: "لا نعرف الكثير عن ضفادع مرحلة ما قبل التاريخ".

وأضاف الباحث "الضفادع تتأثر كثيرا بالتغيرات المناخية والبيئية، لذا تشكل مصدرا مهما للمعلومات لفهم المناخ في هذه العصور".

Fossil of 2-million-year-old frog found in Argentina https://t.co/ti0u7Bwf2m — The Straits Times (@STcom) June 9, 2020

حفرية الضفدع تم العثور عليها على عمق 44 مترا خلال حفر بئر مياه في سان بيدرو على بعد 180 كم شمال بوينس آيريس.

وأضاف الباحث "تم العثور على عظمة عضد كائن برمائي صغير جدا مختلف عن العلاجيم والضفادع الساكنة للأشجار".

وكشف الباحثون أن البنية الخاصة للعضد الذي تم العثور عليه، تمنح الكائن ليونة كبيرة للقيام بحركات ووثبات سريعة.

وأتم انيولان "يشكل الاكتشاف مساهمة كبيرة في علم الحفريات بالأرجنتين".