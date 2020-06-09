كيف تشتري الأطعمة خلال وباء كورونا... الصحة العالمية تجيب

يوضح منشور خاص بالمنظمة، أنه يجب غسل الخضروات والفواكه جيدا بالماء قبل تناولها.

وغسل اليدين بالماء والصابون قبل تجهيز الطعام.

أما طبخ الأطعمة فقالت المنظمة إنه يجب أن يتم في 70 درجة مئوية خصوصا اللحوم والدواجن والبيض والمأكولات البحرية.

وطالبت منظمة الصحة العالمية بوضع كل الأطعمة سريعا في الثلاجة خصوصا تلك القابلة للتلف.

ولا يزال فيروس كورونا يجتاح دول العالم، حيث وصلت الإصابات إلى أكثر من 6 ملايين إصابة حول العالم، مع عدد وفيات اقترب من نصف مليون حتى الآن.