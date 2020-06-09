بدليل قاطع... شيرين عبد الوهاب تحسم جدل طلاقها من حسام حبيب

حسمت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، الجدل المثار بشأن انفصالها عن زوجها المطرب حسام حبيب بدليل قاطع.

ونفت شيرين، أمس الاثنين، طلاقها من زوجها، بنشرها صورة لها معه وهو يحتضنها، وكتبت ساخرة لمتابعيها على موقع "تويتر": "زي مانتوا شايفين، مبنبطلش خناق".

وكان حسام حبيب قد وجه رسالة الجمعة الماضية إلى من وصفهم بـ"مدعين الصحافة"، وذلك بعد تداول أنباء حول خلاف دب بين حبيب وزوجته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وقال حبيب في تغريدة جديدة له بموقع تويتر "أنا كتبت تويته ومسحتها احتراما للسادة الصحفيين الشرفاء أما الأشخاص التانيه مدعين الصحافه فحسبي الله ونعم الوكيل، اتقو الله أن تخوضوا في أعراض الناس". واختتم بقوله "موتو بغيظكم".

كما سبق لـ شيرين عبدالوهاب أن نفت عبر حسابها على موقع "تويتر" أنباء خلافها مع زوجها، مغردة: "قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة.. بحبك يا صاحبي"، بينما اكتفى حسام بالاستعانة بآية قرآنية "في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا".

يشار إلى أن زواج حسام حبيب من شيرين عبد الوهاب تم في نيسان/ أبريل 2018.

من ناحية أخرى، تستعد شيرين عبد الوهاب وزوجها لتقديم برنامج تلفزيوني.

وأشار والد حسام حبيب إلى أن هناك فكرة ما زال يتفاوض نجله وشيرين عليها مع إحدى القنوات الفضائية الشهيرة لتقديم البرنامج الذي سيذاع بمعدل أسبوعي، بحسب موقع "مصراوي".

وعن مضمون البرنامج، أوضح حبيب أنه عبارة عن جلسات فنية يغنيان فيها ويقدمان أغاني قديمة وجديدة"، وأضاف أن البرنامج سيلقي الضوء على "كيف تولد الأغنية وكواليس الإعداد لها من كلمة ولحن وتوزيع".

يشار إلى أنه سبق لشيرين عبد الوهاب خوض تجربة التقديم التلفزيوني في برنامج "شيري ستوديو"، الذي أذيع في عام 2017 عبر فضائية "دي إم سي" المصرية.