شخصيات كرتونية شهيرة تتخلى عن المسدسات والأسلحة... ما السر

تعود شخصيات "لوني تونز" الكرتونية الشهيرة للبث مجددا، عبر شبكة "إتش بي أو ماكس" للبث الرقمي، ولكن في حلة جديدة وبعد إجراء تغييرات جذرية على بعض شخصياتها.

وسيتم تجريد شخصيتي "إلمر فود" و"يوسمايت سام" من بنادقهما التي كانت من أبرز إكسسواراتهما، والتي كانا يستخدماها لملاحقة عدوهما الأرنب "باغز باني".

قال المنتج التنفيذي للحلقات، بيتر براونغاردت، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز": "نحن لا نصنع أسلحة".

The New Looney Tunes Cartoons will not feature guns in any fashion, including for Elmer Fudd and Yosemite Sam per the creators.



While this may be upsetting for some, I will say it hasn't diminished the quality of the new shorts at all. They're very good and I recommend them. pic.twitter.com/9f3ZaOKb6V — TRAFON (@RiseFallNick) June 7, 2020

لكن ستظل الحلقات تحتوي على الكثير من الأسلحة كالعصي والديناميت وعنف الرسوم المتحركة المعتاد، باستثناء أن "إلمر فود" لن يحمل بندقية الصيد الضخمة بعد الآن، وكذلك لن يحمل "يوسمايت سام" مسدساته.

وفي حلقة جديدة بعنوان "Dynamite Dance"، يستخدم "إلمر فود" المنجل وهو يلاحق عدوه "باغز باني"، والذي يرد عليه باستخدام المتفجرات لتفجيره عدة مرات.

ولم يتم ذكر ما إذا كان سحب البنادق من الشخصيات الكرتونية هو رد على العنف المسلح وإطلاق النار في المدارس في الولايات المتحدة أم لا.

وكرتون "لوني تونز" الكلاسيكي من إنتاج شركة "وارنر براذرز" الأمريكية، ويعود إنتاجه إلى أربعينيات القرن الماضي.