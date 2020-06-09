حقيقة وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي

ونفى المكتب الفني الخاص بمجموعة قنوات "إم بي سي" السعودية هذه الشائعة، كما نفى المدير العام لقطاعي الموسيقى والإذاعات في الشبكة السعودية، زياد حمزة، الخبر، وذلك خلال اتصال مع محطة راديو "بانوراما إف إم"، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.
وأشار حمزة إلى تواصله مع المطرب الإماراتي من أجل الاطمئنان على صحته.
كما أن ما طمأن جمهور حسين الجسمي هو استمراره في نشر تدويناته ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان آخرها على موقع "تويتر": "من اعتاد أن يسعد الناس يصعب على الناس معرفة حزنه".
من اعتاد أن يسعد الناس— Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) June 7, 2020
يصعب على الناس معرفة حزنه
يشار إلى أن حسين الجسمي هو المطرب العربي الوحيد الذي شارك في حفل "عالم واحد: معا في المنزل" التاريخي، الذي تم بثه على الهواء مباشرة خلال شهر نيسان/ أبريل.
وضم حفل "عالم واحد: معا في المنزل" الذي استمر ساعتين، وبث عبر عدة قنوات تلفزيونية في الولايات المتحدة والخارج مساهمات من منازلهم من إلتون جون وستيفي ووندر ونجم كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام وسيدتي أمريكا السابقتين ميشيل أوباما ولورا بوش.
واستهدف الحفل أيضا فاعلي الخير والشركات للمساهمة في صندوق تابع لمنظمة الصحة العالمية للتصدي لفيروس "كورونا".
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