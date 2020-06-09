آخر تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي بعد حقنها ببلازما المتعافين من كورونا

كشفت ابنة، الفنانة المصرية رجاء الجداوي، أمس الاثنين، عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد حقنها ببلازما المتعافين من فيروس "كورونا" المستجد.

وأشارت أميرة مختار في بيان لها عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إلى أن والدتها "ما زالت في غرفة الرعاية المركزة، وعلي نفس الجهاز السباب".

وتابعت داعية لها بالشفاء: " "يا رب اشفي امي يا رب واشفي كل مريض وارفع عنا الوباء والبلاء، ربنا يريح قلبك ويسعدك ويشفيكي ويبارك لك في صحتك وعافيتك ويصبرك ويقويكي يا مامي، أنت وكل مريض، ويبارك في كل الأطباء وهيئة التمريض، ويعينهم على تحمّل هذه المحنه والوقت العصيب الذي يمرون به، ويجازيهم الله عنك يا امي وعن كل مريض كل خير".

وبدأت رجاء الجداوي، يوم السبت، الحصول على بلازما المتعافين من فيروس "كورونا" المستجد، حسب بروتوكول اللجنة العلمية لوزارة الصحة المصرية.

وأشار مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية إلى "استقرار حالة رجاء الجداوي بعد حصولها على جرعتين، حيث ثبتت درجة حرارتها عند "37"، ونسبة الأكسجين في الدم عند معدل 97، وأن الضغط والنبض مستقرين"، وفقا لموقع صحيفة "اليوم السابع".

وأصيبت الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية يوم 24 مايو/ أيار المنصرم.