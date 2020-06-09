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    الممثل رامي يوسف بطل المسلسل الأمريكي رامي

    ضجة في الوطن العربي بعد مقطع فيديو لـ"ميا خليفة"... ماذا قالت عن الرجال العرب

    © AFP 2020 / Rachel Luna
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    تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا لنجمة الأفلام الإباحية، ميا خليفة، من الموسم الثاني والجديد من مسلسل "رامي".

    وتقول خليفة، اللبنانية المولد والمقيمة في الولايات المتحدة، في المشهد الذي يجمعها ببطل المسلسل: "إحصائيا، الدول الإسلامية تستهلك الإباحية أكثر من أي دولة أخرى، الرجال الذين يهاجموني هم الأكثر نقرا على فيديوهاتي".

    وأثارت كلمات ميا خليفة في المسلسل جدلا واسعا وتباينا في الآراء بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين من يعتبرونها استفزازية وآخرون يرون أنها واقعية.

    وكتب مغرد على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "كنت مندهشا جدا عندما شاهدت ميا خليفة في إعلان الجزء الثاني من المسلسل، لكن بعد ما شاهدت الحلقة نقول شابو للفكرة بجد".

    وقالت مغرد آخر داعما كلام ميا خليفة: "والله إنها صادقة، أسياد التناقض".

    وفي المقابل، هاجم مغرد تصريح ميا خليفة في المشهد قائلا: "كلام فاضي، حاولت أبحث عن أي إحصائية تدعم كلامها ما لقيت وهذه التوب 10 لـ2019 ما فيها ولا دولة إسلامية".

    وأعلنت ميا خليفة اعتزالها العمل في الأفلام الإباحية، وخطبتها على روبرت ساندبرغ في وقت سابق من عام 2019.

    وكانت ميا خليفة عبرت عن سعادتها الغامرة بالمشاركة في الموسم الثاني من مسلسل "رامي" الحائز على جائزة "غولدن غلوب" الأمريكية، إذ شاركت صورة لها مع بطل المسلسل، رامي يوسف، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وكتبت معها: "يداي ترتجفان من كتابة هذا، أنا متوترة للغاية ومتحمسة لعرض الموسم الثاني من "رامي"، أريد أن أشكر رامي يوسف على هذه الفرصة الخيالية وعلى كونه لطيفا ومتفهما جدا وعلى منحي صوتا في مسلسله، لن أنسى هذا أبدا وسأكون دائما ممتنة لك".

    ومسلسل "رامي" من بطولة رامي يوسف والممثل المصري، عمرو واكد، وتدور أحداثه في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، حيث يقيم "رامي" ابن المهاجرين المصريين، الذي يبدأ رحلة روحية تنقسم بين مجتمعه الإسلامي وأصدقاء معاصرين.

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