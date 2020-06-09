فنانة مصرية تشارك جمهورها تجربة التعافي من كورونا

كشفت الممثلة المصرية، إيمان العاصي، عن إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، مؤكدة شفائها التام منه.

وقالت في رسالة مصورة لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، إنها اكتشفت إصابتها بمرض (كوفيد-19) مع نهاية شهر رمضان، وأن نتيجة تحليلها الأول كانت إيجابية، ثم أجرت بعدها بأيام المسحة الخاصة بوزارة الصحة المصرية، وجاءت النتيجة سلبية، الأمر الذي دفعها إلى تكرار إجراء التحليل 3 مرات أخرى لتتأكد من تعافيها بشكل تام.

وتابعت العاصي أنها اضطرت إلى إخلاء منزلها فور علمها بخبر إصابتها، وعزلت نفسها لأكثر من أسبوعين امتنعت خلالهما عن التعامل مع أي شخص، وكانت تتحدث إلى ابنتها عن طريق مكالمات الفيديو وهي تبكي في فترة وصفتها بـ"الصعبة للغاية".

View this post on Instagram #الكورونا_مش_عيب #المرض_مش_عيب #المتعافي_مش_منبوذ #covid19 A post shared by emanelassiofficial (@emanelassiofficial) on Jun 9, 2020 at 7:15am PDT

وأوضحت إيمان العاصي أنها عادت لاستئناف حياتها بشكل طبيعي منذ يومين فقط، والتقت مع ابنتها وأسرتها، مع التزامها التام بكل معايير الوقاية والتدابير الاحترازية.

وطالبت الممثلة المصرية في رسالتها الجميع بعدم الشعور بالإحباط والخوف في حال تعرضوا للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك لأن الحالة المعنوية الجيدة تساعد في تسريع عملية التعافي من فيروس "كورونا"، بحسب رأيها.

وتأتي تصريحات إيمان العاصي تزامنا مع إعلان عبير فريد شوقي ابنة "وحش الشاشة المصرية" فريد شوقي وشقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الاثنين، تسجيل 1365 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 حالة وفاة وخروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة.