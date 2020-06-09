هنا الزاهد تدافع عن نفسها بعد جدل واسع بسبب "صورة"

دافعت الممثلة المصرية، هنا الزاهد، عن نفسها، بعد جدل واسع أثارته صورة تظهر فيها من احتفالية أقيمت مؤخرا بمناسبة الانتهاء من تصوير أحدث أفلامها السينمائية "الغسالة".

وتبيّن الصورة احتشاد العديد من الفنانين والعاملين في الفيلم أثناء تقطيعهم لكعكة الاحتفال بنهاية التصوير، دون مراعاتهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل "التباعد الاجتماعي" وارتداء الكمامات، وهو ما عرّض هنا الزاهد وزملاءها لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت هنا الزاهد في لقائها مع برنامج "إي تي بالعربي" على فضائية "إم بي سي 4" إن فريق عمل الفيلم كان ملتزما بالاجراءات الوقائية طوال مدة التصوير، مضيفة أنه لم تكن الأعداد كبيرة، وكانت تسعى لأن تبقي مسافة بينها وبين الفنانين المشاركين، فضلا عن حرصها على تعقيم يديها طوال الوقت.

ولفتت الزاهد إلى أنها اضطرت لاستكمال تصوير الفيلم لأنه بدأ منذ فترة قبل أزمة فيروس "كورونا" المستجد، مؤكدة أنه لو عُرض عليها بدء تصوير الفيلم الآن لكانت رفضت.

ويشارك في بطولة فيلم "الغسالة" محمود حميدة وأحمد حاتم وبيومي فؤاد وشيرين رضا وأحمد فتحي ومحمد سلام، وهو من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.