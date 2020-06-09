استمد الطريقة من محارب... طبيب بعمر 103 أعوام يجمع التبرعات لأبحاث "كوفيد 19"

ويقوم الطبيب البلجيكي، ألفونس ليمبولز بالمشي حول حديقته بهدف جمع التبرعات حيث بدأ رحلة طولها 32.2 كيلومترا في بلدية روتسيلار شمال شرقي بروكسل في الأول من يونيو / حزيران الماضي ويعتزم الانتهاء منها يوم 30 يونيو/ حزيران القادم.

وقسّم الطبيب المتقاعد رحلته اليومية إلى عشر مراحل، يبلغ مجموعها 145 مترا، منها ثلاث مراحل في الصباح ومثيلتها ظهرا وأربع مراحل في المساء.

واستخدم الطبيب طريقة مبتكرة من أجل تذكر عدد المراحل التي قطعها من خلال استخدام أوعية، حيث يلقي عصا في وعاء بكل مرحلة.

وقال ليمبولز في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إن الفكرة راودته عندما رأى توم مور (100 عام)، الذي شارك في الحرب العالمية الثانية، عندما جمع ما يعادل أكثر من 40 مليون دولار للخدمة الصحية في بلاده بالسير حول حديقته.

وأضاف ليمبولز "أولادي قالوا لي إنني يمكن أن أسير مثل توم مور على الأقل، بالإضافة إلى أنني بعمر 103 أعوام".

وقال: "حفيدتي كانت قد شاركت للتو في ماراثون، وعلى سبيل المزاح قلت: سأقوم بتنظيم ماراثون".

وبحسب مارليز فاندربروجين من جامعة "ليفين"، جمع ليمبولز حتى اليوم أكثر من 6000 يورو بعد أن قطع نحو ثلث المسافة.

ومازال الطبيب المتقاعد يتذكر إصابة الناس في جائحة الإنفلونزا الإسبانية التي ضربت العالم بين عامي 1957 و1958 لكن أشار إلى أن الناس كانوا يتعافون بسرعة أكبر من مصابي فيروس كورونا المستجد.

وعبر الطبيب عن سعادته للمساهمة في هذه الظروف القاسية وقال: "كطبيب تشعر بأنك ممتن لدورك في ذلك وهذا هو السبب في أنني سعيد الآن، لأنه يمكنني الإسهام بشيء في مكافحة فيروس كورونا".