مهرجان القاهرة السينمائي يقبل استقالة المدير الفني أحمد شوقي

قدم الناقد أحمد شوقي، استقالته بعد مدة قصيرة من إعلانه تولي منصب المدير الفني الجديد لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ42، التي من المفترض أن تقام في الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ومن جانبها قامت اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان بعقد اجتماع، تم من خلاله قبول استقالة شوقي، بحسب بيان حصلت عليه " سبوتنيك "، اليوم الثلاثاء.

وقالت اللجنة إن "رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا، يشكرون شوقي لما قدمه للمهرجان خلال عمله في الدورات السابقة".

وقال البيان: "يؤكد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي التزامه بالاستمرار في التحضير للدورة الـ42 التي سيتم الإعلان عن بعض تفاصيلها في غضون الأسابيع القادمة مع الاستمرار بالتمسك بمبادئ وقيم المهرجان مثل التعددية وتواصل الثقافات وإلقاء الضوء على الأصوات السينمائية الجديدة وتوفير منصة للمواهب السينمائية حول العالم والمساهمة في تطوير صناعة السينما المحلية والإقليمية".