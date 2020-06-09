صدمة للآلاف... توقف برنامج الدحيح على يوتيوب بعد حملة اتهمته بالسرقة

أعلن المدون المصري الشهير أحمد الغندور توقف برنامجه الأسبوعي المعروض على قناة "+AJ"، والمعروف باسم "الدحيح" وهو ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعد حملة استهدفته واتهمته بسرقة محتوى حلقاته التي حققت ملايين المشاهدات تحت هاشتاغ "الدحيح حرامي"، لكن نبأ توقف البرنامج، الذي كان يندرج تحت تصنيف "تبسيط العلوم"، أثار جدلا كبيرا، وأثار حزن متابعي "اليوتيوبر" الشهير.

وكتبت صفحة "الدحيح" على "فيسبوك" تدوينة قالت فيها: "لقد انتهى مشوارنا هذا معا هنا.. خططنا الانتاجية لا تسمح في المرحلة الحالية"، وأضافت: "إلى اللقاء في مغامرة جديدة قريبا".

ولاقى ذلك ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من متابعي القناة عن أسفهم لتوقفها، مؤكدين أنها كانت تقدم محتوى جميل ومفيد.

وعبر آخرون عن شعورهم بالصدمة، وقال أحدهم في تعليق نصه: "أنا مصدوم... الواحد مكنش عامل حساب يوم زي دا".

وتفاوتت تعليقات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على هاشتاج "الدحيح حرامي"، فبينما يرى البعض أنه من الخطأ أن يتم وصفه بذلك، يرى آخرون أن هذا الوصف صحيح، من وجهة نظرهم.

يقول المدافعون عن الدحيح إنه كان من أكثر الأشخاص المؤثرين، خاصة في شريحة الشباب، بينما يقول آخرون: "بعد الشهرة دي كلها طلع في النهاية الدحيح حرامي"، مضيفا: "ادخلوا على الهاشتاج واقروا السرقات المنحوتة بالنص"، على حد وصفه.