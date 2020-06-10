مجلة "بازار هاربر" يترأسها أول رئيس تحرير لبناني... فيديو

أعلنت شركة "هيرست ماغازينس" للنشر عن تعيين سميرة نصر، رئيسة تحرير جديدة لمجلة "بازار هاربر" خلفا لجليندا بيلي.

ستكون نصر أول رئيس تحرير لبناني في تاريخ المطبوعة التي يبلغ عمرها 153 عامًا.

ستبدأ نصر دورها الجديد في المجلة يوم 6 يوليو/ تموز، وستشرف على النشر الرقمي والطباعي بحسب موقع "عرب نيوز".

وقالت نصر في مقطع فيديو بثته عبر صفحتها على "انستغرام": "بصفتي ابنة فخر لأب لبناني وأم ترينيدادية، فإن نظرتي للعالم واسعة وترتكز على الاعتقاد بأن التمثيل مهم".

View this post on Instagram I am so excited to share this news with you! @harpersbazaarus A post shared by samiranasr (@samiranasr) on Jun 9, 2020 at 2:03pm PDT

وأضافت "إن عدستي بطبيعتها ملونة ولذلك فمن المهم بالنسبة لي أن أبدأ فصلاً جديدًا في تاريخ بازار من خلال تسليط الضوء على جميع الأفراد الذين أعتقد أنهم الأصوات الملهمة في عصرنا".

وختمت "سأعمل لإعطاء جميع الأصوات منصة لإخبار القصص التي لم تكن تُروى".