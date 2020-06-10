في ظل كورونا... نصائح لقضاء عطلة صيفية آمنة

وجه الدكتور توم فريدن، المدير التنفيذي لشركة "ريزولف تو سيف لايفز"، العديد من النصائح لقضاء عطلة صيفية آمنة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال فيدن في تصريحات تلفزيونية، إن هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عندما يتعلق الأمر بالتخطيط للقيام برحلة سياحية.

وأوضح: "قضاء الوقت في الخارج والهواء الطلق أكثر أمانا من الأماكن المغلقة. يكون هناك خطر ضئيل للغاية فيما يتعلق بكورونا".

وتابع فريدن: "التخييم والمشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات، كلها نشاطات صحية وخطر الإصابة فيها بكورونا منخفض للغاية".

وأضاف: "إذا كنت مسافرا بالسيارة، عليك أن تفكر في عدة أمور مثل أين ستأكل، وأين ستستخدم الحمام، ومن أين ستحصل على البنزين. يمكنك ارتداء قناع، وعدم الاقتراب من الأشخاص الآخرين، وتعقيم الأشياء قبل لمسها".

وأكمل فريدن: "خلاصة القول هي أنك إذا بقيت مع كل من حولك وأنتم ترتدون الأقنعة الواقية، فأنت أكثر أمانا. وإذا غسلت يديك أو استخدمت معقما لليدين في أي وقت قبل أو بعد لمس وجهك، فأنت في أمان أيضا".

وأتم: "يجب وضع قواعد الحجر الصحي في الاعتبار عند اختيار وجهتك السياحية. عليك معرفة قواعد الحجر الصحي المتبعة في وجهتك".