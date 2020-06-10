بعد التحذير من مكيف الهواء... 5 طرق آمنة لتهوية المنزل في فصل الصيف

حذرت كثير من الجهات الرسمية من استخدام أجهزة التكييف والمراوح الكهربائية خلال فصل الصيف في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة الروسية قد ذكرت أن استخدام أجهزة التكييف، قد يساعد على انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد إلى الآخرين، لأنها تعمل على تحريك الهواء وإعادة توزيعه في أنحاء الغرفة مرة أخرى.

ونصحت باستخدام وسائل التهوية التقليدية، والابتعاد في الوقت الحاضر عن استخدام مكيفات الهواء.

ووفقا لموقع "الكونسلتو"، هناك 5 بدائل آمنة للمكيفات والمراوح لتهوية المنزل في فصل الصيف.

1- المظلات الخارجية

احرص على تركيب مظلات خارجية على نوافذ الغرف في فصل الصيف، لحجب أشعة الشمس الحارة ومنعها من دخول المنزل عند فتح النوافذ.

وفي حالة استخدام الستائر بدلا من المظلات الخارجية، يفضّل الاعتماد على الأنواع المفصلة من أقمشة فاتحة اللون، لأن الألوان الداكنة تعمل على امتصاص الحرارة.

2- قصريات الزرع

وضع قصريات الزرع على الشرفات، من شأنه أن يساعد على تهوية المنزل وترطيب الهواء، لأن النباتات الخضراء تعمل على امتصاص حرارة الشمس.

3- فتح النوافذ ليلا

فتح النوافذ لبعض الوقت ليلا، قد يغنيك عن استخدام المكيفات والمراوح، لأن مع غروب الشمس تنخفض درجة حرارة الطقس نسبيا ويصبح الهواء رطبا.

4- إزالة السجاد

رغم الإطلالة الجذابة التي يضفيها السجاد على المنزل، ولكن يفضل أن تقوم بإزالته في فصل الصيف، لأنه يعمل على امتصاص الحرارة ويحتفظ بها لفترة طويلة.

5- عدم استخدام المصابيح الشديدة الإضاءة

استخدام المصابيح العالية الإضاءة أحد أسباب ارتفاع درجة حرارة المنزل، بفعل الحرارة الشديدة المنبعثة منها، لذلك يفضل الاعتماد على الأنواع ذات الإضاءة الخافتة خلال فصل الصيف.

وفي وقت سابق، قام الباحثون في المركز الوطني للأمراض المعدية في سنغافورة بتحليل عينة لغرف كان يقبع فيها 3 مرضى بفيروس كورونا، ورغم من أن المرضى كانوا يعانون من أعراض خفيفة للمرض، إلا أنهم عثروا على قطرات صغيرة محملة بالفيروس انتشرت عبر الهواء وترسبت على فتحات التهوية الداخلية في وحدات التكييف، مما يشير إلى احتمالية انتقال العدوى بسببها.