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    الأكل الصحي، إنقاص الوزن، الأكل الدسم، زيادة الوزن، رياضة

    5 بذور سحرية تساعدك على فقدان الوزن بشكل طبيعي

    © Photo / Pixabay/ PublicDomainPictures
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    تشكل زيادة الوزن مصدر قلق للكثيرين ليس فقط لأنها تؤثر على المظهر، وإنما لأنها قد تكون مرتبطة بالعديد من الأمراض التي تهدد الحياة.

    ووفقا لموقع "بينك فيلا" فإن بعض البذور صحية للغاية وتؤثر بشكل إيجابي على صحة الإنسان، بالإضافة إلى أنها يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن.

    وفي هذا التقرير يقدم الموقع خمس بذور يجب إدخالها في نظامك الغذائي.

    بذور الكتان

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    تعد بذور الكتان غنية بالعديد من العناصر الغذائية، التي لا تساعد فقط في إنقاص الوزن ولكن أيضًا في الصحة العامة للإنسان. وهي واحدة من أفضل مصادر الألياف المخاطية القابلة للذوبان (مثل اللثة)، التي يمكن أن تقلل من الكوليسترول الضار المعروف باسم LDL في الدم، وتوازن مستوى السكر في الدم وتعمل كمثبط للجوع. البذور هي أيضًا واحدة من أفضل مصادر البروتينات النباتية. يعد البروتين مهمًا جدًا لفقدان الوزن، فهو يعزز عملية التمثيل الغذائي، ويساعد في بناء العضلات، ويزيد من مستويات هرمونات تقليل الشهية ويقلل من مستويات هرمون الجوع المسمى ghrelin.

    بذور الشيا

    تماما مثل بذور الكتان، تعد بذور الشيا أيضا طعاما ممتازا ويجب أن تكون في نظامك الغذائي حتى إذا كنت لا تتبع أي برنامج لفقدان الوزن.

    وهي غنية بالبروتين والألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد ونسبة قليلة من الدهون. يمكنك رشها على السلطات والحساء والعصائر ودقيق الشوفان.

    كما تساعد البذور في كبت شهيتك، ومعالجة الانتفاخ وتجعلك مفعما بالطاقة لفترة أطول.

    بذور اليقطين

    تمتلئ بذور اليقطين بكثافة بالبروتين والألياف مما يبقيك مشبعا. كما أنها مصدر جيد للزنك، الذي يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي بشكل طبيعي.

    كما أنها تعد مصدرا رئيسيا للألياف، التي تعتبر حيوية جدا لنظامنا الهضمي والجهاز الهضمي، بما في ذلك حركات الأمعاء العادية، حيث يؤدي الهضم الأفضل إلى فقدان الوزن في نهاية المطاف.

    بذور البطيخ

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    غالبا ما نتخلص منها عند تناول الفاكهة، ولكن يجب أن تعرف أنها مصدر مهم للمغذيات الكبيرة والدقيقة والمركبات النشطة بيولوجيا.

    تعد بذور البطيخ من بين المصادر الغنية بالعناصر الغذائية المهمة مثل البروتين والكالسيوم والبوتاسيوم والزنك وغيرها. فهي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتحافظ على نسبة السكر في الدم وتعزز المناعة. يمكنك تناولها نيئة أو مجففة ببساطة. يمكنك إضافتها في السلطات والكعك والصلصات وغيرها.

    بذور السمسم

    يشيع استخدام بذور السمسم في المطبخ الهندي، وهي غنية بالألياف والزنك والمغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين  E وغيرها. تساعد البذور أيضا على زيادة التمثيل الغذائي، وتتسم البذور بالطعم والرائحة الرائعة.

    وفقا للتقارير، يمكنك استهلاك نحو 15 إلى 25 غراما من بذور السمسم يوميا.

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    الكلمات الدلالية:
    فوائد, الصحة, بذور البابايا, فقدان الوزن
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