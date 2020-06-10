5 بذور سحرية تساعدك على فقدان الوزن بشكل طبيعي

ووفقا لموقع "بينك فيلا" فإن بعض البذور صحية للغاية وتؤثر بشكل إيجابي على صحة الإنسان، بالإضافة إلى أنها يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن.
وفي هذا التقرير يقدم الموقع خمس بذور يجب إدخالها في نظامك الغذائي.
بذور الكتان
بذور الشيا
تماما مثل بذور الكتان، تعد بذور الشيا أيضا طعاما ممتازا ويجب أن تكون في نظامك الغذائي حتى إذا كنت لا تتبع أي برنامج لفقدان الوزن.
وهي غنية بالبروتين والألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد ونسبة قليلة من الدهون. يمكنك رشها على السلطات والحساء والعصائر ودقيق الشوفان.
كما تساعد البذور في كبت شهيتك، ومعالجة الانتفاخ وتجعلك مفعما بالطاقة لفترة أطول.
بذور اليقطين
تمتلئ بذور اليقطين بكثافة بالبروتين والألياف مما يبقيك مشبعا. كما أنها مصدر جيد للزنك، الذي يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي بشكل طبيعي.
كما أنها تعد مصدرا رئيسيا للألياف، التي تعتبر حيوية جدا لنظامنا الهضمي والجهاز الهضمي، بما في ذلك حركات الأمعاء العادية، حيث يؤدي الهضم الأفضل إلى فقدان الوزن في نهاية المطاف.
بذور البطيخ
تعد بذور البطيخ من بين المصادر الغنية بالعناصر الغذائية المهمة مثل البروتين والكالسيوم والبوتاسيوم والزنك وغيرها. فهي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتحافظ على نسبة السكر في الدم وتعزز المناعة. يمكنك تناولها نيئة أو مجففة ببساطة. يمكنك إضافتها في السلطات والكعك والصلصات وغيرها.
بذور السمسم
يشيع استخدام بذور السمسم في المطبخ الهندي، وهي غنية بالألياف والزنك والمغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين E وغيرها. تساعد البذور أيضا على زيادة التمثيل الغذائي، وتتسم البذور بالطعم والرائحة الرائعة.
وفقا للتقارير، يمكنك استهلاك نحو 15 إلى 25 غراما من بذور السمسم يوميا.
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