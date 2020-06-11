وفاة الممثل المصري محمود مسعود

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، فجر اليوم الخميس، وفاة الفنان الكبير محمود مسعود، عن عمر يناهز 67 عاما.

ونعت النقابة وفاة محمود مسعود، قائلة: "البقاء لله، تنعى نقابة المهن التمثيلية‬‫ وفاة الفنان الكبير ‫محمود مسعود‬، ‫رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان‬".

رحم الله الفنان محمود مسعود واسكنه فسيح جناته والهم ذريه الصبر والسلوان اشتركت معه في مسلسل لينه pic.twitter.com/K2ANQZaXpN — عبد الرحمن الخطيب (@asateer2011) June 11, 2020

شارك الفنان محمود مسعود في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المهمة على مدار مشواره الفني منها مسلسلات "جمهورية زفتى" و"أم كلثوم" و"أفراح إبليس" و"القضاء في الإسلام" و"رجل الأقدار" و"الإمام المراغي" وكان آخر تواجد فنى من خلال مسلسل "لأخر نفس"، من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذي عرض في شهر رمضان قبل الماضي.

وفي السينما شارك في العديد من الأفلام المهمة منها "حب في الزنزانة" و"امرأة آيلة السقوط" و"اخترت حياتي" و"المتمرد" و"الحب وأشياء أخرى".