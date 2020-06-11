فيديو يحبس الأنفاس... إنقاذ عجيب لطفلة عالقة بالطابق الـ14

علقت طفلة صينية لمدة 10 دقائق خارج نافذة في الطابق الرابع عشر، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من إنقاذها في مهمة أشبه بالمعجزة.

أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية، لحظات مذهلة لإنقاذ الطفلة ذات الـ5 أعوام التي كانت تقف على حافة نافذة على ارتفاع نحو 40 مترا، في وضع ينذر بكارثة محققة.

وذكرت الصحيفة أن "الطفلة استغلت غياب والدتها عن المنزل، وخرجت من إحدى النوافذ المفتوحة لتعلق على حافة صغيرة خارج المبنى، وذلك في مدينة كونمينغ عاصمة مقاطعة يونان جنوب غربي الصين".

ويظهر في الفيديو تدلي رجل إطفاء عبر حبل مثبت من علو طابقين إضافيين، لمساعدة الطفلة، وعند وصول المنقذ إلى الطفلة حملها ودفعها إلى داخل المنزل عبر النافذة المتفوحة ليوصلها إلى بر الأمان، قبل أن يلحق بها هو الآخر إلى الداخل.

وقال رجال الإطفاء، إن الطفلة تركت في المنزل بمفردها، فيما قالت الأم إنها لم تتوقع أن تخرج ابنتها من النافذة، ووعدت بالاعتناء بابنتها بشكل أفضل في قادم الأيام.