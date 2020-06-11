"وساوس"... بدء عرض أول مسلسل سعودي على نتفليكس

أعلنت شبكة "نتفليكس" عن بدء عرض مسلسل "وساوس" اليوم الخميس، ليكون أول مسلسل درامي سعودي يعرض عبرها.

وستتم ترجمة المسلسل إلى 20 لغة، حيث سيعرض لنحو 183 مليون مشترك في 190 دولة حول العالم، المسلسل مكون من 8 حلقات وهو من دراما الغموض والتشويق.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة تواجه شكوكا تحيط بوفاة كبيرها "حسان" الذي يكتشفون أن ماضيه مليء بالأحداث والأسرار الغريبة.

وروجت شبكة نيتفليكس للمسلسل بجملة "الكل عنده سر يخبيه"، وأنه أول مسلسل سعودي تشويقي يعرض على المنصة.

ويتناول المسلسل الكثير من الصراعات الأسرية والمشاكل الاجتماعية التي تحدث في الخليج وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص.

يذكر أن مسلسل "وساوس" من إخراج السعودية هناء العمير، ويشارك في بطولته مجموعة من الممثلين العرب، من بينهم شيماء الفضل، وميسون الرويلي، وإلهام علي، وندى توحيد، ونور العنبر، وليلى عربي.