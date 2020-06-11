"انهض وارقص"...فيديو لعائلة ترقص يشعل مواقع التواصل...شاهد

حظي مقطع مصور جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لعائلة ترقص، بالعديد من ردود الفعل الإيجابية، الأمر الذي أدى لإعادة نشره أكثر من مرة.

المقطع المصور الذي لم تتجاوز مدته الـ40 ثانية تم نشره على تويتر ليحظى بالعديد من ردود الفعل التي تجاوبت بشكل إيجابي معه.

وعلّق أحدهم على الفيديو، قائلا: "إنسى الطقس، اليوم هو الجمعة انهض وارقص".

ويظهر المقطع الذي جرى نشره لأول مرة في 22 مايو/أيار، عائلة من 3 أفراد، بدأو بالرقص في جو فكاهي ومرح، الأمر الذي أدى لإعادة نشر التغريدة لنحو ألف مرة فضلا عن حصولها على أكثر من 6 آلاف حالة إعجاب.