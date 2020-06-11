"انهض وارقص"...فيديو لعائلة ترقص يشعل مواقع التواصل...شاهد

المقطع المصور الذي لم تتجاوز مدته الـ40 ثانية تم نشره على تويتر ليحظى بالعديد من ردود الفعل التي تجاوبت بشكل إيجابي معه.
وعلّق أحدهم على الفيديو، قائلا: "إنسى الطقس، اليوم هو الجمعة انهض وارقص".
Forget about the weather 🌧....it’s FRIDAY 🤣👊🏻❤️ Get up and Dance 🎉 #FridayFeeling #StayAtHome #LetsGooooo #GrampsCanDance pic.twitter.com/lwryqN9RQZ— Tadhg Fleming (@TadhgFleming) May 22, 2020
ويظهر المقطع الذي جرى نشره لأول مرة في 22 مايو/أيار، عائلة من 3 أفراد، بدأو بالرقص في جو فكاهي ومرح، الأمر الذي أدى لإعادة نشر التغريدة لنحو ألف مرة فضلا عن حصولها على أكثر من 6 آلاف حالة إعجاب.
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