شابان يصنعان مستحضرات تجميل ويكسبان 52 ألف دولار يوميا

حقق شابان أستراليان ثروة كبيرة خلال مدة لا تتجاوز العامين، بعد قيامهما بتصنيع مستحضرات تجميل وطرحها للبيع.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أسس ماني بارباس وجيمس هاتشيم علامتهم التجارية "Alya Skin" عام 2018، بعد أن لاحظوا أن جميع مستحضرات التجميل في الأسواق تحتوي على طين يسبب الجفاف للبشرة.

ونقلت الصحيفة عن بارباس قوله: "لقد صنعنا قناع الطين الوردي برائحة الورد والذي لا يسبب الجفاف وهو مناسب لجميع أنواع البشرة، نحن نستخدم القناع أيضًا، على الرغم من أننا صنعناه خصيصًا للنساء".

وتبلغ تكلفة المنتج الواحد 44 دولارًا، وتتضمن العلامة التجارية أيضًا مستحضرات تجميل أخرى.

وفقًا للمنشور، يبيع الشابان 500 مستحضر بشكل يومي، ويكسبون أكثر من 52 ألف دولار يوميا.