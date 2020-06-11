أشياء يجب معرفتها أثناء استخدام العسل لعلاج الحروق

يميل الكثير من الأشخاص إلى الاعتماد على العلاجات الطبيعية القديمة باستخدام بعض مكونات المطبخ الشائعة كالعسل وزيت الزيتون وغيرها.

ووفقا لموقع" ميس كيرا" الطبي ، فإن العسل غني بمضادات الأكسدة ومضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات مما يجعله مثاليًا لعلاج جروح الحروق، إلا أن هناك أشياء معينة يجب على الجميع مراعاتها.

يمكن للعسل علاج الحروق من الدرجة الأولى في المنزل أو في أي مكان آخر. إذا تأذيت أثناء الطهي وتريد علاجا فوريا، فإن العسل مثالي لك. إنه آمن للحروق المتوسطة إلى الخفيفة، التي تؤثر فقط على الطبقة الخارجية من الجلد. بالنسبة لأنواع الحروق الأخرى، يمكن أن يسبب العسل تهيجا ويمكن أن يخلق مضاعفات.

يؤثر نوع العسل الذي تستخدمه أيضًا في التئام الجروح. يقترح الخبراء استخدام العسل الطبي لتجنب المضاعفات.

كما أظهر عسل مانوكا نتائج مذهلة لشفاء جروح الحروق. وفقا لدراسة، فإن استخدام العسل الاستوائي بالطريقة الصحيحة يمكن أن يشفي الحروق الجزئية بشكل أسهل وأسرع من العلاجات الأخرى.

كما أضاف الموقع أنه من المهم معرفة الطريقة الصحيحة لخلع الملابس أثناء استخدام العسل لتحقيق أقصى فوائده.

يجب على المرء دائمًا الحصول على المساعدة الطبية إذا كانت جروح الحروق في مناطق حساسة في الجسم، مثل اليدين والوجه والقدمين ومنطقة الفخذ. قد لا يعمل العسل كعلاج منزلي في علاج مناطق الحرق، التي يزيد حجمها عن 3 بوصات. قد لا يساعد أيضًا على التئام جروح كبار السن أو الرضع.