لاعبة جمباز روسية تخرج من سيارة لامبورغيني بطريقة غير مألوفة...فيديو

نشرت مدربة رياضة الجمباز الإيقاعي، الروسية أدلين لازروفا، مقطعا مصورا على صفحتها الخاصة على "إنستغرام"، وهي تقوم بالخروج من سيارة بطريقة غير مألوفة.

مدربة الجمباز استغلت قدراتها في هذه الرياضة على الخروج من سيارة لا مبورغيني كانت تقلها، بطريقة غير مألوفة، لتنشر المقطع المصور على صفحتها على "إنستغرام".

وعلقت لازورفا على المقطع المصور، قائلة: "عندما يكون لديك ساقان طويلتان للخروج من لامبورغيني".

يذكر بأن الرياضية تشتهر من خلال مقاطع الفيديو التي تنشرها على صفحتها الخاصة من خلال القيام ببعض الحركات الأكروباتية في أماكن عامة.