أطعمة اعتدت على تناولها بشكل يومي قد تقودك إلى الموت

بحسب موقع "مايكروسوفت" الإخباري، فإن الأصناف التالية من الطعام ستجعلك بالتأكيد تعيد التفكير بشأن قائمة تسوق البقالة الخاصة بك:
البطاطا
جوزة الطيب
يمكن أن يؤدي تناول كمية كبيرة من هذه التوابل إلى حالة تعرف باسم "ذهان جوزة الطيب"، والتي يمكن أن تقتلك.
عشبة الراوند
في حين أن ساق تلك العشبة آمنة تماما فاحذر من أوراقها لأنها تحتوي على حمض الأكساليك ويمكن أن تكون قاتلة إذا تناولت ما يكفي منها.
السمن الصناعي
عثرت دراسة كندية أجرتها جامعة ماكماستر أن السمن الصناعي يزيد من معدلات الوفيات بنسبة 34%.
1961 AHA: "Eat only imitation Margarine"— Alan Watson (@DietHeartNews) June 10, 2020
1980 USDA: "Replace butter with margarine"
AHA + USDA = corrupt money laundering
Complex vitamin A-rich butter = 12 fatty acids, incl short-, medium- & long chain. From pastured cows, butter is Gold Standard of nutritious fats. pic.twitter.com/BcufBBxyMu
براعم الفاصوليا
براعم الفاصوليا النيئة التي تستخدم أحيانا كطبق سلطة هي في الواقع طعام خطير للغاية للأكل، فهي أرض خصبة للبكتيريا بما في ذلك الإشريكية القولونية وعدوى السالمونيلا (التهاب المعدة والأمعاء) وعدوى الليستيريا (مرض بيكتيري منقول بالغذاء).
الدجاج
يعد طهي الدجاج جيدا أمرا مهما للغاية، مما يعني أنه لا يجب أن ترى أي لون وردي على الدجاج النيء والذي قد يحتوي على السالمونيلا مما قد يؤدي إلى الوفاة.
تونة
إذا كنت من مدمني تناول سمك التونة بشكل مفرط، فإن التسمم بالزئبق أمر وارد جدا، لذا راقب استهلاكك منه.
It's United Nations' World Oceans Day, and @Walmart has announced #sustainability mandates for its canned tuna. https://t.co/OE1Jom4MOH #sustainable #seafood #tuna #fisheries #grocery #supermarket #oceans #fish #food #saveouroceans pic.twitter.com/1By52Or9at— Progressive Grocer (@pgrocer) June 8, 2020
اللحم المقدد (البيكون)
تم ربط اللحم "البيكون" واللحوم المصنعة الأخرى بالسرطان.
الكرز
إن حفر الكرز تحتوي على سم السيانيد والتي يمكن أن تكون قاتلة.
الحليب
بعض الناس يشربون الحليب الخام مباشرة من البقرة بعد حلبها وهذا أمر خطير للغاية، إذ يمكن أن يؤدي الحليب غير المبستر إلى انتقال عدوى مميتة مثل الإشريكية القولونية والليستيريا.
العسل
لابد من بسترة العسل قبل تناوله لأنه يحتوي على السموم التي يمكن أن تكون قاتلة.
الفطر
في حين أن الفطر شائع في الحساء والأطباق الأخرى فإن بعض الفطر البري يمكن أن يكون ساما للغاية.
Wild Irish Food— ballyhoura mushroom (@irishshiitake) June 8, 2020
Irish Samphire & Chanterelles and not an air mile in sight pic.twitter.com/aFiJIUULvw
زيت الخروع
يحتوي الزيت الذي يصدر من نبات الخروع على سم قوي للغاية يعرف باسم "الريسين".
القرفة
قد يتسبب ابتلاع ملعقة كبيرة من القرفة في صعوبة في التنفس أو الاختناق أو حتى انهيار الرئة.
الفاصوليا
تحتوي الفاصوليا النيئة على فيتو هيماجلوتينين التي تسبب تخثر الدم، مما قد يجعلك مريضا بشكل خطير وحتى قد يؤدي إلى دخولك المستشفى.
الهوت دوغ
تشكل الهوت دوغ خطر الاختناق الرئيسي للأطفال دون سن 10 سنوات.
Let's start the summer off right with a good old-fashioned hot dog! Take your pick of bun choices when you visit our website. There's one for everyone in your family. #hotdog #buns #picnic #summer #food #k12 #foodservicestrong #foodservice #mealdistribution pic.twitter.com/H0wPRSrC9d— Bake Crafters (@bakecrafters) June 9, 2020
الفول السوداني
يمكن للفول السوداني أن يسبب الحساسية المفرطة مما يؤدي إلى مشاكل في التنفس والصدمة وحتى فقدان الوعي.
البيض
تأكد من طهي البيض جيدا لأن البيض النيئ يحتوي أيضا على السالمونيلا.
الطماطم
في حين أن الطماطم آمنة تماما للاستهلاك لكن احترس من الجذع والأوراق لأنها تحتوي على سموم قلوية، كما أن تناول الكثير منها أمر قاتل، ناهيك عن أنها قد تلطخ أسنانك.
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