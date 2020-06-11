فنان يقترح تمثالا يرضي الجميع بدلا من "تاجر الرقيق"... صورة

وكتب بانكسي عبر حسابه في "إنستغرام"، مع رسم توضيحي: "نجره خارج المياه ونعيده إلى مكانه ونربط الحبال حول رقبته ثم نكلف بعمل بعض التماثيل البرونزية بالحجم الطبيعي للمتظاهرين وهي تجره للأسفل. ويصبح الجميع سعداء. وتخلد ذكرى مشهورة".
View this post on Instagram
. . What should we do with the empty plinth in the middle of Bristol? Here’s an idea that caters for both those who miss the Colston statue and those who don’t. We drag him out the water, put him back on the plinth, tie cable round his neck and commission some life size bronze statues of protestors in the act of pulling him down. Everyone happy. A famous day commemorated.
وتظهر في المنشور صورة ضمن إطار لهيئة رجل أسود وتحيط بها شمعة وبعض الزهور، كما تظهر حافة العلم الأمريكي المعلق فوق الصورة مشتعلاً من الشمعة.
وأضاف الفنان: "هذه مشكلة أصحاب البشرة البيضاء، وإذا لم يقم أصحاب البشرة البيضاء بإصلاحها، فسيتعين على أحدهم أن يصعد إلى الطابق العلوي ويركل الباب".
وقام محتجون من أنصار حركة "Black Lives Matter"، في مدينة بريستول بالمملكة المتحدة، بسحب التمثال البرونزي لتاجر الرقيق من القرن الـ17، إدوارد كولستون، وألقوا به في نهر أفون.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)