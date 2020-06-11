فنان يقترح تمثالا يرضي الجميع بدلا من "تاجر الرقيق"... صورة

وكتب بانكسي عبر حسابه في "إنستغرام"، مع رسم توضيحي: "نجره خارج المياه ونعيده إلى مكانه ونربط الحبال حول رقبته ثم نكلف بعمل بعض التماثيل البرونزية بالحجم الطبيعي للمتظاهرين وهي تجره للأسفل. ويصبح الجميع سعداء. وتخلد ذكرى مشهورة".

وتظهر في المنشور صورة ضمن إطار لهيئة رجل أسود وتحيط بها شمعة وبعض الزهور، كما تظهر حافة العلم الأمريكي المعلق فوق الصورة مشتعلاً من الشمعة.

وكتب بانكسي على هذا العمل الفني قائلاً: "فشل النظام الأبيض مع أصحاب البشرة الملونة، مثل ماسورة مكسورة تغرق شقة أشخاص يعيشون في الطابق السفلي".

وأضاف الفنان: "هذه مشكلة أصحاب البشرة البيضاء، وإذا لم يقم أصحاب البشرة البيضاء بإصلاحها، فسيتعين على أحدهم أن يصعد إلى الطابق العلوي ويركل الباب".

وقام محتجون من أنصار حركة "Black Lives Matter"، في مدينة بريستول بالمملكة المتحدة، بسحب التمثال البرونزي لتاجر الرقيق من القرن الـ17، إدوارد كولستون، وألقوا به في نهر أفون.