أشبعوه ضربا... اعتداء شبان على ضابط شرطة بريطاني... فيديو

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يبرز ضابطًا بريطانيًا بزيه الرسمي، أثناء تعامله مع مشتبه به شرق العاصمة البريطانية.

ويظهر في الفيديو وصول عدد من الأشخاص إلى المكان، واعتدوا بالضرب على الضابط، فيما قام آخر بالتقاط صور السيلفي خلال هذه الواقعة. كذلك، يُظهر الفيديو لحظة وصول شاب يحمل مضرب بيسبول، في حين اعترضت مجموعة أخرى من الأشخاص شرطية جاءت لمساعدة زميلها.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد "ألقي القبض على رجلين، يبلغان من العمر 20 و38 سنة، للاشتباه في اعتدائهما على أفراد الشرطة "، واستنكرت وزارة الداخلية هذا الفعل.