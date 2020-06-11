"الوجه المختفي" بجانب ياسمين عبد العزيز في السيارة يثير حيرة الجمهور... فيديو

أحدثت الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، جدلا بين متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، اليوم الخميس، بسبب أحدث منشور لها.

وتظهر ياسمين عبد العزيز في مقطع مصور قصير لها وهي تقود سيارتها على أنغام إحدى أغنيات الفنان، حميد الشاعري، بينما يجلس إلى جانبها شخص لم تكشف عن ملامحه.

View this post on Instagram ❤️ A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_) on Jun 11, 2020 at 5:13am PDT

وتكهن بعض من شاهدوا الفيديو أن الرجل الغامض الذي يجلس بجوار ياسمين عبد العزيز هو الممثل، أحمد العوضي، خاصة بعدما أعلن "الثنائي" عقد قرانهما في الفترة الماضية.

وتجاوز فيديو ياسمين عبد العزيز الذي لم تصل مدته 3 ثواني المليون مشاهدة بعد 5 ساعات من طرحه على "إنستغرام".

وكانت ياسمين عبد العزيز، أعلنت في شهر مايو/ أيار زواجها من الممثل المصري، أحمد العوضي.

غيّرت ياسمين حالة ارتباطها على صفحتها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إلى "متزوجة"، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

كذلك غيّر أحمد العوضي حالته الاجتماعية إلى "متزوج" عبر حسابه على "فيسبوك".

ويأتي إعلان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، بعد أن أعلنا ارتباطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل شهرين، إذ شاركت ياسمين وقتها صورة عبر حسابها على موقع "إنستغرام" لها مع العوضي معلقة "بحبك يا أحمد"، ليرد عليها بنفس الصورة لكن بتعليق "بحبك يا ياسمين".

وكانت ياسمين عبد العزيز متزوجة من رجل الأعمال المصري، محمد حلاوة، وأعلنا انفصالهما في 2018، بعد زواج دام ما يقرب 17 عاما، وأثمر عن طفلين.

وحلاوة متزوج حاليا من الفنانة المصرية، ريهام حجاج.