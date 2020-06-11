5 استخدامات سحرية لبذور الكتان تساعدك على البقاء بصحة مثالية

بات الناس أكثر وعيا بالصحة، ويبحثون عن مختلف الطرق التي تشعرهم بالتحسن، ومن أجل ذلك ظهرت منتجات طبيعية مختلفة تساعد على تحسين الصحة العامة ومن بينها بذور الكتان.

وتعتبر بذور الكتان أكثر من مجرد علاج منزلي قديم، بل هي من بين العناصر الرئيسية ذات الفوائد الصحية المذهلة.

وتعتبر بذور الكتان محصولا موجودا في معظم المناطق الريفية، والتي يتم استخدامها في صناعة المنسوجات، ويتم استهلاكها أيضا كطعام، وتعتبر مفيدة جدا للحفاظ على صحة مثالية.

وحدد موقع "تايمز نيوز ناو" 5 استخدامات سحرية لبذور الكتان، وكيف يمكنها المساعدة على الحفاظ على صحتك.

وجاءت تلك الاستخدامات على النحو التالي:

1- قناع للشعر:

يستخدم الكثير من الناس بذور الكتان كقناع للشعر للحصول على اللمعان والقوة.

تتميز بذور الكتان بأنها غنية بفيتامين E، وبالتالي تساعد في الحد من تكسر وتساقط الشعر، وتساعد الطبيعة الغنية المضادة للأكسدة لبذور الكتان أيضًا على تقليل تلف الجذور الحرة لفروة الرأس.

2- بشرة صحية:

الطبيعة الغنية بمضادات الأكسدة لبذور الكتان، بالإضافة إلى خاصية فيتامين E تجعل بذور الكتان مكونًا جيدًا للاستخدام للبشرة.

يمكن استخدام بذور الكتان كمقشر للوجه، حيث تساعد حبيبات بذور الكتان الصغيرة على تقشير البشرة.

3- لفقدان الوزن:

بذور الكتان غنية بالبروتين والألياف، مما يجعلها عنصرًا غذائيًا رائعًا لإضافته إلى نظامك الغذائي لفقدان الوزن.

يمكنك إضافة بذور الكتان إلى الدقيق العادي لزيادة كمية الألياف والبروتين في نظامك الغذائي، مما سيجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، ويساعدك على تجنب الإفراط في تناول الطعام.

4- لصحة القلب:

ارتبطت بذور الكتان بصحة القلب بشكل أفضل، نظرا لأنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة للقلب، ويمكن أن تساعد في التحكم في ضغط الدم.

5- لصحة الجهاز الهضمي:

تحتوي بذور الكتان على الألياف الغذائية، ما يعزز صحة الجهاز الهضمي.

تعمل بذور الكتان والألياف الغذائية كمحفز للهضم، وهي وظيفة مهمة للصحة العامة للجسم.