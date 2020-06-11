شريف منير يتحدى الغاضبين من صورة ابنتيه وهما مستلقيتان على السرير

تحدى الممثل المصري شريف منير من وصفهم بـ"الهمج" الغاضبين من الصورة التي نشرها لابنتيه وهما مستلقيتان على السرير.

وكان شريف منير قد اضطر لمسح صورة ابنتيه فريدة وكاميليا، ولكنه أعاد نشرها فيما وصفه بأنه تحد لحملة "التنمر" الصريحة التي تعرضت لها الفتاتان.

ونشر منير صورة لابنتيه فريدة 16 عاما وكاميليا 12 عاما، وهما مستلقيتان على السرير، ولكنه تعرض لحملة انتقادات واسعة عبر موقع "إنستغرام" بعدما وصفها البعض بـ"الجارحة".

وقال شريف منير في إعادة نشر الصورة: "نشرت الصورة مرة أخرى، حتى لا أخضع لبعض من الهمج المتخلفين، ولن يحددوا ما أنشره وما لا أنشره".

وتابع قائلا "أي شخص سيتعدى حدوده سأتخذ بحقه الإجراء القانوني الذي ممكن أن يودي به إلى السجن".

واستمر الممثل المصري الشهير قائلا "البارحة، نشرت صورة بناتي الصغيرات، ووجدت تعليقات من ناس مريضة، جرحوني وجرحوا بناتي".

واستدرك شريف منير بقوله "تحت ضغط من بناتي ووالدتهن، طلبوا مني أن أمسح الصور، فقررت مسحها، لكني قررت أن أعيد نشرها مرة أخرى".

وكان منير قد نشر صورة بدلا من الصورة المحذوفة، قال فيها: "الإفراط في حسن النية قد يكلفك الكثير، بعدما نشرت صورة بناتي، فريده 16 سنة وكاميليا 12 سنة، شاهدت تعليقات من ناس مرضى، جرحوا بناتي وجرحوني فمسحت الصورة".