ابنة رجاء الجداوي توضح حقيقة خروج والدتها من العناية المركزة

تحدثت ابنة الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، اليوم الخميس، عن آخر تطورات حالة والدتها الصحية، بعد حقنها ببلازما المتعافين من فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت أميرة مختار لموقع "مصراوي" إن والدتها لم تخرج حتى الآن من غرفة العناية المركزة، مضيفة أنه لا جديد في حالتها الصحية، خاصة أنها ما زالت تحت جهاز التنفس الصناعي "سباب".

ونفت ابنة الجداوي خروج والدتها من غرفة العناية المركزة كما أشاعت تقارير.

وبدأت رجاء الجداوي، السبت الماضي، الحصول على بلازما المتعافين من فيروس "كورونا" المستجد، حسب بروتوكول اللجنة العلمية لوزارة الصحة المصرية.

وأشار مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية إلى "استقرار حالة رجاء الجداوي بعد حصولها على جرعتين، حيث ثبتت درجة حرارتها عند "37"، ونسبة الأكسجين في الدم عند معدل 97، وأن الضغط والنبض مستقران"، وفقا لموقع صحيفة "اليوم السابع".

وأصيبت الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية يوم 24 مايو/ أيار المنصرم.