توفي في دولة خليجية... افتتاح متحف للموسيقار السويدي أفيتشي في مسقط رأسه العام المقبل

أعلن مؤسسو متحف لتخليد ذكرى "الدي جي" السويدي الراحل، أفيتشي، الثلاثاء، عن أنه سيتم افتتاح المتحف العام المقبل 2021 في مسقط رأسه بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

ويأتي المتحف كجزء من مركز ثقافي رقمي جديد سيتم افتتاحه العام المقبل، بحسب وكالة "رويترز".

وكان قد أعلن عن وفاة أفيتشي واسمه الحقيقي تيم برغلر، الجمعة 20 نيسان/ أبريل 2018، دون تحديد أسباب وفاته، وسط انتشار تقارير بأنه كان في إجازة في سلطنة عمان.

وقال مصدر في الشرطة العمانية وقتها إنه لا يوجد شبهة جنائية وراء وفاة "الدي جي" السويدي الجنسية، أفيتشي، في سلطنة عمان.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أنه تم إجراء عمليتي تشريح لجثة أفيتشي، والتي ثبت من إحداها بشكل قاطع أنه لا يوجد شك جنائي في الوفاة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وحاز أفيتشي على شهرة واسعة بأغنيات حققت نجاحا كبيرا، مثل "وايك مي أب"، و"هاي بروذر" في 2016، وتقاعد من الجولات الموسيقية، وقال فيما بعد لمجلة "بيلبورد" إنه اتخذ القرار لأسباب صحية.

وقال وقتها للمجلة: "الساحة لم تعد ملائمة لي، لم يكن الأمر يتعلق بالعروض ولا بالموسيقى، كان الأمر دائما يتعلق بالأمور الأخرى المحيطة والتي لم تكن تناسب طبيعتي".

وأضاف: "أنا شخص أميل للانطواء بشكل عام. كان الأمر بالنسبة لي صعبا على الدوام. ربما استقبلت طاقة سلبية أكثر من اللازم".

لكنه لم يتوقف بعد ذلك عن إنتاج الموسيقى وأصدر ألبوما يضم 6 أغنيات في أغسطس/ آب 2017.

وحصل أفيتشي على عدد من الجوائز في مجال الموسيقى من مؤسسات أمريكية وأوروبية.