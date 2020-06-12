رسميا... الإعلان عن "بلاي ستيشن 5"... صور وفيديو

ونشرت بلاي ستيشن على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقطع فيديو يظهر التصميم الجديد للجهاز الذي يختلف عن تصاميم النسخة الـ4 السابقة باللونين الأبيض والأسود مع زوايا بارزة إلى جانب تصميم جديد لأيدي التحكم مقارب إلى حد ما للنسخة السابقة.
...and here it is. Thanks for watching! #PS5 pic.twitter.com/pOzHc31X3G— PlayStation (@PlayStation) June 11, 2020
أما عن موعد إصدار بلاي ستيشن 5، فاكتفت الشركة بالقول قريبا في عطلة العام 2020، دون الكشف عن السعر أو تفاصيل إضافية، في حين رجحت أبرز مواقع الألعاب الإلكترونية على الإنترنت أن سعر النسخة الجديدة سيكون ما بين 500 إلى 550 دولارا، وفقا لموقع "بزنس إنسايدر".
Sony launched much awaited PS5🤩🤩 Guess the price?— Smartphone World (@smartphoneyt) June 12, 2020
PS5 Key Specs:
CPU: AMD CPU with 8 cores at 3.5GHz
GPU: 10.28 TFLOPs, 36 CUs at 2.23GHz
Memory interface: 16GB GDDR6
Internal storage: 825GB SSD.#PS5#PS5Reveal #sonyplaystation #PlayStation5 #PS5price #gamer #Playstation pic.twitter.com/GdoLXRJuCx
وشاركت بلاي ستيشن صورا من ألعاب جديدة ونسخ محدثة من ألعاب لاقت رواجا كبيرا بين مستخدميها، مؤكدة أن مواصفات الجيل الجديد ستتيح للمستخدم تجربة "سرعة البرق والتنزيل الفائق السرعة"، بالإضافة إلى مواصفات أخرى.
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