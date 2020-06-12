اتصال من رقم "مجهول"... 4 طرق لحظر أو إخفاء رقمك عند إجراء المكالمات

يتزايد عدد المكالمات الآلية المزعجة بشكل ملحوظ، في جميع أنحاء العالم، إذ كان ما يقرب من نصف المكالمات الهاتفية في الولايات المتحدة وحدها مكالمات آلية، العام الماضي.

في بعض الأحيان، يتم شراء أرقام الهواتف أو تسريبها من قواعد البيانات عبر الإنترنت، وفي أحيان أخرى، يمكن أن يصل رقم هاتفك إلى القائمة عندما تتصل بمراكز خدمات العملاء أو عند الرد على مكالمات آلية أخرى.

يمكن لإخفاء رقم هاتفك عند إجراء مكالمات لأرقام أو جهات اتصال لا تعرفها حماية خصوصيتك، وفيما يلي نستعرض 5 حيل "فعالة" لإخفاء أو حظر رقم الاتصال، حسبما جاء في تقرير موقع "كتار".

1. اطلب كود *67

وسيمكنك هذا الرمز من إخفاء رقمك كما لن تعمل أنظمة التعرف على المتصل لدى الشخص الذي تتواصل معه، ويمكنك إلغاء هذه الخاصية باستخدام كود *82.

2. استخدم إعدادات هاتفك

نظام أندرويد

افتح تطبيق الهاتف، وانقر على الإعدادات، ثم إعدادات الاتصال واختر إعدادات إضافية، ثم هوية المتصل بعد ذلك اختر "إخفاء الرقم" وسيتم إخفاء رقمك. ولإلغاء الخدمة عليك النقر على "إظهار الرقم" أو "Network default".

نظام "آي أو إس"

انتقل إلى الإعدادات على الآيفون، واضغط على الهاتف ثم انقر على إظهار هوية المتصل واختر إخفاء أو إظهار رقمك.

3. اتصل بمزود الخدمة

واطلب دعم العميل أو الدعم الفني لمساعدتك في إخفاء رقمك وعادة هذه الخاصية تقدم مقابل مبلغ معين.

4. استخدم برامج الحظر

وأحد البرامج المتداولة هي "Burner" ويقوم التطبيق على إظهار رقم آخر عند اتصالك بأحد كما يعمل مجانا لمدة أسبوع ثم عليك دفع 5 دولارات شهريا.

والتطبيق الثاني هو "Hushed" ويمنح التطبيق إمكانية الاتصال المجاني بين مستخدميه لكنه ليس مجانيا.

كما يمكنك استخدام "Google Voice" لإخفاء رقمك لكن يجب أن يكون لديك حساب فعال على غوغل.

في سياق آخر، نشر موقع "دويتشه فيله"، تقريرا، يرصد أفضل الأساليب، التي يجب عليك اتباعها عند سقوط الماء على الموبايل أو الكمبيوتر المحمول.