الإعلان عن أول فيلم سينمائي مصري يتحدث عن جائحة كورونا

قال الكاتب والسيناريست المصري عمرو عصمت، أنه انتهى من التفاصيل الأخيرة للبدء في تصوير فيلمه الجديد "نص أزمة" والذي يعد أول فيلم سينمائي يتحدث عن جائحة كورونا.

وبحسب موقع "اليوم السابع"، كشف عصمت أن الفيلم مرشح لبطولته كل من الفنان أحمد مالك والفنانة منة عرفة واليوتيوبر علي غزلان، بالإضافة إلى عدد من النجوم الكبار مثل لطفي لبيب ومحمود الحديني، ومن تأليف وليد سيف، وإخراج محمد يوسف.

وأوضح أن فكرة الفيلم جاءت عقب انتشار فيروس كورونا فى العالم.

وأشار إلى أن خوف الجميع من الميكروب جعل صناع العمل يتفقون على الشروع في فيلم تدور أحداثه مع انتشار الفيروس عن أول أسرة مصرية تصاب بجائحة كورونا وتقرر أن تحذر الجميع من الفيروس اللعين، ولكن تقابل مواقف وأحداث تغير مجرى الفيلم رأسًا على عقب.

وأضاف أن الفيلم من المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة نهاية شهر أغسطس/آب المقبل، عقب الانتهاء من تصوير الفيلم ودخوله مرحلة المونتاج.

وذكر أن تصوير الفيلم سيستغرق أسبوعين على أقصى تقدير.