زوجان لكل امرأة... حل غريب لمشكلة المواليد في الصين... فيديو

تواجه الصين مشكلة ديموغرافية بعد سنوات من تطبيق سياسة الطفل الواحد في البلاد، لذلك يعسى الكثير من الخبراء إلى وضع الخطط والحلول لمواجه العقبات والمشاكل الجديدة التي ظهرت نتيجة لهذه السياسات، لكن المقترح الذي قدمه بروفسور صيني أثار الكثير من الجدل.

اقترح بروفسيور صني من جامعة "فودان" العريقة في مدينة شنغهاي الصينية حلا لهذه المشكلة، ولمشكلة تراجع نسب المواليد في البلاد، أثارت جدلا واسعا في الأوساط الصينية والعالمية.

ونشر البروفيسور مقالا بعنوان "كيف تكون أكثر سعادة"، طالب البروفيسور يو كوانج إنغ، من خلاله بالسماح للنساء الصينيات بالزواج من أكثر من رجل، وذلك للحد من المشكلات الناجمة عن سياسة الطفل الواحد.

وبحسب موقع "caixinglobal"، قال البروفيسور في مقاله: "يعتبر التعريف التقليدي للزواج من شخصين، رجل واحد وأنثى، لكن بما أن بعض البلدان شرعت بالفعل زواج المثليين، يمكننا أيضًا التخلي عن الشرط الثاني لهذا التعريف والسماح للمرأة بأن يكون لديها أزواج متعددون".

ويدافع البروفيسور عن رأيه بأن يكون لكل امرأة أكثر من زوج، معتبرا أن ضغط "الأعمال المنزلية والجنس" وغيرها تؤثر على الزواج، مشيرا إلى أن فائدة العثور على زوجات للرجال العازبين تفوق "الضرر الطفيف القصير المدى" للنساء اللواتي يبحثن عن أزواج.

لكن المواطنين الصينين كان لديهم رأي آخر، فقد عبروا عن انزعاجهم الشديد من المقال في تغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، بحسب الصحيفة.

ورد أحدهم على مقاله، قائلا: "وظيفة الحياة الزوجة أكبر بكثير من مجرد الجنس"، وكتب آخر: "لا أستطيع أن أصدق أن هذه الكلمات خرجت من فم بروفيسور".