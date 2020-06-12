فيسبوك يتعاون مع "ويكيبيديا"... ماذا يجهز لمستخدميه

يختبر موقع "فيسبوك" الأمريكي للتواصل الاجتماعي حاليا ميزة جديدة يتعاون فيها مع موسوعة "ويكيبيديا" الشهيرة، تستهدف عرض بعض نتائج البحث عبر منصته.

وتم رصد هذه الميزة لأول مرة بواسطة موقع "سوشيال ميديا توداي" من جانب مستخدمي موقع "تويتر"، بحسب موقع "إنغادجيت".

#Facebook sta introducendo una nuova finestra dove inserire la biografia dei personaggi, tratta da Wikipedia.



L'interfaccia è molto simile a Google. pic.twitter.com/LmMrmhtBXY — Giulio S. (@astaniscia86) June 9, 2020

وقد تكون هذه الميزة هي محاولة من "فيسبوك" لإبقاء مستخدميه على منصته طوال الوقت دون الحاجة إلى قيامهم بفتح علامة تبويب جديدة، عندما يرغبون في معرفة المزيد عن موضوع معين، كما أنها قد تكون وسيلة لمحاربة الشائعات والأخبار المضللة والمزيفة.

وستعمل الميزة الجديدة عند إدخال مواضيع معينة في شريط بحث "فيسبوك"، لتظهر النتائج مربعا على الجانب الأيمن من الصفحة يحتوي على مقتطفات من مقال "ويكيبيديا" للموضوع ذات الصلة.

وأشار "فيسبوك" لموقع "تيكرانش" إلى أن الميزة الجديدة يتم اختبارها حاليا في نسخة الموقع على الهواتف الذكية ونسخة تطبيق "آيفون" ونسخة سطح المكتب، كما أنها قد لا تكون مرئية لكل المستخدمين.

يشار إلى أن الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربرغ، أكد أن شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة ستعطي الأولوية للأخبار "الجديرة بالثقة" من خلال تحديد المنافذ الإعلامية رفيعة المستوى، وذلك بعد تعرض الموقع لانتقادات بأنه يتبع نهجا متساهلا مع التقارير الإخبارية المزيفة وحملات التضليل المدعومة من الدول.