ظهور نتيجة تحليل كورونا لرجاء الجداوي بعد الحقن بـ"بلازما الدم"

كشف مصدر طبي، اليوم الجمعة، عن نتيجة تحليل فيروس "كورونا" ثانٍ أجرته الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، وذلك بعد مرور 20 يوما على مكوثها في مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وجاءت نتيجة التحليل إيجابية، بعدما أجرت تحليلا أوليا في 27 مايو/ أيار، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وكان مصدر صرح أنه في حال كانت نتيجة المسحة "سلبية" سوف يتم إجراء تحليل آخر بعد 48 ساعة، وفي حالة تكرار سلبيته سوف تغادر رجاء الجداوي مستشفى العزل الصحي، وفقا لقناة "العربية".

ونفت إيمان مختار، ابنة رجاء الجداوي، أمس الخميس، أن والدتها خرجت من غرفة العناية المركزة، مضيفة أنه لا جديد في حالتها الصحية، خاصة أنها ما زالت تحت جهاز التنفس الصناعي "سباب".

وبدأت رجاء الجداوي، السبت الماضي، الحصول على بلازما المتعافين من فيروس "كورونا" المستجد، حسب بروتوكول اللجنة العلمية لوزارة الصحة المصرية.

وأشار مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية إلى "استقرار حالة رجاء الجداوي بعد حصولها على جرعتين، حيث ثبتت درجة حرارتها عند "37"، ونسبة الأكسجين في الدم عند معدل 97، وأن الضغط والنبض مستقران"، وفقا لموقع صحيفة "اليوم السابع".

وأصيبت الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية يوم 24 مايو/ أيار المنصرم.