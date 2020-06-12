يمكن إعداده في دقيقة واحدة... مشروب سحري يتخلص من سموم الجسم في ثوان معدودة

تطرقت تقارير صحفية عالمية إلى ما وصفته بمشروب سحري يمكنه التخلص من سموم الجسم في ثوان معدودة، ويمكن إعداده في دقيقة واحدة فقط.

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن هذا المشروب يمكنه التخلص من السموم، وتقليل نشاط الجذور الحرة وتحسين الصحة العامة، خاصة وأن تراكم السموم في الجسم يمكن أن يكون ضارا بالصحة العامة، ويؤدي إلى انهيار نظام المناعة.

ويمكن أن يؤثر الطعام الذي تتناوله والمدة والوقت الذي تنام فيه والمشروبات التي تتناولها على مستويات السموم في جسمك، لذلك، يمكن أن يؤدي مشروب "الخيار بالطماطم" إلى إزالة السموم، ويجب أن تستهلكه مسبقًا لضمان بقاء جسمك في حالة صحية.

ويمكن تناول هذا المشروب في أي يوم من أيام الأسبوع، كلما شعرت بالحاجة إلى التخلص من السموم.

فوائده

-الخيار هو أحد الخضروات التي يتم استهلاكها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، خاصة في فصل الصيف.

- الخيار غني بالمحتوى المائي مما يجعله طعامًا صيفيًا مثاليًا.

- الخيار غني أيضًا بمختلف مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل نشاط الجذور الحرة في الجسم.

- الطماطم غنية بالفيتامينات والماء وتشكل مكونًا رائعًا لمشروب التخلص من السموم.

- الخيار والطماطم ومعظم الخضروات الأخرى منخفضة السعرات الحرارية أيضًا.

- يمكن أن يوفر 4% من احتياجاتك اليومية من البوتاسيوم، و 3% من الألياف، و 4% من فيتامين سي.

- يوفر أيضا فيتامين ك، والمغنيسيوم، ، وفيتامين أ.

- كوب واحد من الطماطم المفرومة غني جدًا بالبروتين والبوتاسيوم والألياف والفيتامينات - خاصة فيتامين أ وسي.

طريقة الإعداد

- قم بتقطيع الخيار إلى قطع صغيرة.

- افعل الشيء نفسه مع الطماطم.

- ضعها في الخلاط، أضف القليل من أوراق النعناع إليها أيضًا.

- اخلط جيدا واضف قليلا من الملح إذا كنت ترغب في ذلك.