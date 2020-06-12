السكان في صدمة ... بحيرة عمرها 50 ألف عام تغير لونها بشكل غريب... صور وفيديو

صدم سكان ولاية ماهاراشترا وجمع المواطنين في الهند بعد تغير لون بحيرة "لونار" الشهيرة بشكل مفاجئ خلال أيام قليلة من دون معرفة السبب.

وأثار هذا الحدث اهتماما واسعا لدى وسائل الإعلام الهندية والعالمية، خصوصا بعد أن تداول سكان المنطقة التغييرات السريعة التي حدثت في البحيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعتقد الخبراء أن هذا التغيير في لون البحيرة من المحتمل أن يكون إما بسبب زيادة نسبة الملوحة في الماء، أو بسبب وجود نوع من الطحالب أو الاثنان معا، في حدث مشابه لتغير لون بحيرة هيلير الأسترالية، بحسب "سي إن إن".

وقال خبير الجيولوجيا في المدينة، جينان كاهارات، في مقطع فيديو نشره على صفحته في "تويتر"، إن هذا حدث لمرة واحدة فقط في تاريخ البحيرة.

وأضاف: "إنها تبدو حمراء بشكل خاص هذا العام لأن نسبة ملوحة المياه زادت بشكل كبير"، وأضاف: "انخفضت كمية المياه في البحيرة وأصبحت ضحلة، لذلك ارتفعت الملوحة وتسببت في بعض التغييرات الداخلية".

ونوه الباحث إلى أن "الخبراء يتحققون أيضا فيما إذا كان وجود الطحالب الحمراء قد ساهم في تغير اللون".

وأشار إلى أنه تم إرسال عينات إلى عدة مختبرات "وبمجرد دراستها، سنتمكن من تحديد سبب تحول مياه البحيرة إلى اللون الأحمر بشكل نهائي".

A 50,000-year-old lake in India just turned pink and experts don't know exactly why https://t.co/XCKgnekga6 pic.twitter.com/Xo1hyri7oV — CNN (@CNN) June 12, 2020

وتقع البحيرة على بعد نحو 500 كيلومترا شرق مومباي، وتشكلت بعد أن اصطدم نيزك بالأرض قبل حوالي 50 ألف عام بحسب تقرير سابق لشبكة "سي إن إن".