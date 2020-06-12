الصخور تحتفظ بكائن غريب عاش قبل أكثر من 100 مليون عام... صور وفيديو

عثر شاب على صخرة احتفظت بكائن غريب، عاش قبل حوالي 120 مليون عام، بطريقة رائعة حيث حافظت على شكله وحجمه وأبعاده.

وجد الشاب وثيو فيكرز الطالب في جامعة "جاك وونفور" البريطانية، أحفورة قديمة جدا حفظت بطريقة رائعة في جزيرة كيرت البريطانية.

ويبلغ وزن القطعة الأحفورية نحو 100 كيلوغراما، ويبلغ قطرها نحو 55 سنتيمترا، ويقدر عمرها بنحو 115 مليون عام تقريبا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

بعد حوالي 10 ساعات من العمل المضني والحفر، استطاع الشاب سحب المخلوق القديم من بين الأتربة المتحجرة من حوله.

ويبدو المخلوق من المخلوقات البحرية المنقرضة وجزء من عائلة الرخويات، مثل القواقع البحرية، حيث وصف فيكرز عينته بأنها "مثال رائع" للأبحاث.

'Behemoth' 115 million-year-old ammonite is found on the Isle of Wight https://t.co/itnHVhOoL1 via @MailOnline — Roberto Navarro (@rnavarrofjr) June 12, 2020

ويتوقع الخبراء أن هذا الحيوان ينتمي إلى فصلية الأمونيت (القواقع)، حيث عاشت هذه القواقع الضحمة في البحار قبل ملايين الأعوام وتغذت على العوالق والكائنات الصغيرة.