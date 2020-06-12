أحلام: مصر تفخر بأم كلثوم ونحن نفخر بمحمد عبده

هنأت المطربة الإماراتية، أحلام الشامسي، الفنان السعودي، محمد عبده، بعيد ميلاده الـ71، الذي يوافق 12 يونيو/ حزيران.

وعبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، غردت أحلام لمحمد عبده قائلة: "كل عام وأنت تاج الفن يا بونوره يا فنان العرب، يا سهم الحب ومشاعره، يا عطاء بلا حدود للفن، يا مدرسة لن تنضب أبدا، يا هرم من أهرامات الأغنية العربية بلا منافس تغرد منفردا، تعلمت منك الكثير وسنتعلم منك وما زلت الرقم الصعب".

وتابعت: "مصر تفخر بأم كلثوم ونحن نفخر بمحمد عبده".

كل عام وانت تاج الفن يا بونوره يا فنان العرب يا سهم الحب ومشاعره يا عطاء بلا حدود للفن يا مدرسه لن تنضب ابداً يا هرم من اهرامات الاغنيه العربيه بلا منافس تغرد منفرداً تعلمت منك الكثير وسنتعلم منك وما زلت الرقم الصعب و مصر تفخر بام كلثوم و نحن نفخر ب #محمد_عبده #محمد_عبده_71_عام pic.twitter.com/yNAHYghKb4 — #ساعة_الصفر AHLAM🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) June 12, 2020

وبخلاف أحلام، فقد حرص عدد من الفنانين الخليجيين على تهنئة محمد عبده بعيد ميلاده الـ71، من خلال مقطع مصور شاركته شركة "روتانا" السعودية للفنانين عبد المجيد عبد الله وماجد المهندس وراشد الماجد والمدير التنفيذي لـ"روتانا" سالم الهندي والمخرج الكويتي أحمد الدوغجي، وهم يعبّرون فيه عن حبهم لـ"فنان العرب" وتمنوا له الصحة وطوال العمر.

من جانبه، عبر محمد عبده عن سعادته برسالة الفنانين له، وشكرهم على إدخالهم السرور إلى قلبه.

وكان محمد عبده قال، أمس الخميس، إنه أجرى تحليل فيروس "كورونا" المستجد للاطمئنان على نفسه، نافيا ما تردد عن إصابته بالفيروس وأكد أنه بصحة جيدة ولا يعاني من أي أعراض.

وأكد الفنان السعودي في تصريحات لقناة "العربية"، في أول ظهور له بعد شائعة إصابته بالفيروس، أنه لم ينزعج من الشائعة كونها جعلت الجميع يسأل عنه في يوم طيب بالنسبة له، وبأن الفيروس مرض عادي مثل أي مرض ولا يجب أن يتنمر أحد على المصابين به.

وتعليقا على السبب وراء انتشار شائعة إصابته بكورونا، أوضح الفنان السعودي أنه كان خارج المملكة لفترة، وعندما وصل إلى البلاد كان لابد أن تؤخذ منه مسحة طبية للاطمئنان على حالته الصحية، مفيدا بأن النتيجة جاءت سلبية.

سبق أن انتشر فيديو لمحمد عبده أثناء وجوده بأحد الفنادق المخصصة للحجر الصحي في المملكة، وهو ما أكده بالفعل الفنان السعودي، مشيرا إلى إنه فيديو حديث وليس قديما كما يعتقد البعض، وبأنه ذهب إلى الفندق بإرادته للاطمئنان على حالته الصحية قبل أن يختلط بأولاده وأصدقائه.