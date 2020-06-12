أبطال ينقذون عجوزا من النار بعملية تسلق ناجحة... فيديو

استطاع شابان شيشانيان إنقاذ عجوز فرنسي من حريق منزل في أحد أحياء العاصمة الفرنسية باريس بطريقة بطولية، وذلك عندما تسلقا حائط البناء ووصلا إلى الشرفة التي كان فيها العجوز.

ويُظهر الفيديو كيف تمكن الشابان جمبلاط دومبايف ومهدي أولوبايف من التسلق والوصول إلى شرفة المنزل الذي كان يحترق، وعلى شرفته عجوز لا يستطيع التحرك، وتمكن الشابان من نقل العجوز حملا إلى شرفة المنزل المجاور ليصبح في أمان.

تأخر رجال الإنقاذ بالوصول، وقامت الشرطة بتسييج المنزل ولم تسمح للمتفرجين بالاقتراب.

لم يتم إنقاذ الجميع، فقد توفيت أم وابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، ولم يصب رجال الانقاذ بأي أذى.