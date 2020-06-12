بحجم يد الإنسان... اكتشاف سن لسمكة قرش أثرية عملاقة... فيديو

وقالت جيسيكا روز ستاندافر أوينز، من ولاية كارولاينا الجنوبية، إنها لاحظت بروز جزء من السن الرمادي اللون من الضفة الواقعة بالقرب من نهر ستونو القريب من تشارلستون.

وسجلت أوينز وزوجها لحظة اكتشافهما النادرة عبر مقطع مصور شاركاه عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

وقالت لصحيفة "مكلاثي نيوز" المحلية: "دائما ما كنا نسمع عن أشخاص يعثرون على تلك الأسنان إما عن طريق الحفر أو الغوص، لكن عندما عثرنا عليه بتلك الطريقة طلبت من زوجي التقاط الهاتف بسرعة لتسجيل تلك اللحظة، فمن يصدق أننا عثرنا على واحد منها قريب من السطح".

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن السن يبلغ طوله 5.75 بوصة ووزنه 15.9 أوقية.

وتابعت أوينز: "إنه لأمر مثير للجنون أن يكون لدينا الآن أحفورة موجودة على رف منزلنا يبلغ عمرها من 3 إلى 5 ملايين عاما".

وتشتهر المنطقة الساحلية التي تم العثور فيها على سن سمكة قرش "الميغالودون" بتوافر العديد من هذه الأسنان، وذلك لأنها كانت في السابق قاع بحر.

ويعتبر العلماء أن أسماك قرش "الميغالودون" هي واحدة من أكبر الحيوانات المفترسة التي عاشت على الإطلاق.