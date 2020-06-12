أصالة نصري تحتفل بخطوبة ابنتها الوحيدة

احتفلت الفنانة السورية، أصالة نصري، مساء اليوم الجمعة، بخطوبة ابنتها الوحيدة شام الذهبي.

وزار العريس، الطبيب وخبير التجميل والليزر معتز نصير، منزل العروس، اليوم الجمعة، وتقدّم من والدتها بطلب يدها رسميا بعد قصة حب جمعتهما طوال الأشهر الستة الماضية، بحسب مصادر مقربة من أصالة نصري لموقع "إي تي بالعربي".

وأشار الموقع إلى أن الزفاف سيتم نهاية العام الحالي.

وكانت شام الذهبي، شاركت في شهر فبراير/ شباط صورة لها عبر موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي إلى جانب الدكتور معتز نصير، يظهران فيها فى إحدى المناسبات التي جمعتهما، وعلقت: "دكتوري الوسيم.. عيد حب سعيد"، وذلك بمناسبة عيد الحب "الفالنتاين".

فاجأت #شام_الذهبي ابنة الفنانة #أصالة_نصري الجمهور وهي تحتفل مع حبيبها الجديد بصورة تعلن عن ارتباطها العاطفي مجددا. نشرت صورتها مع حبيبها طبيب الجلدية وكتبت: "بحبك خليك للأبد عيد حبي"، وصورة أخرى أرفقت بها تعليقا قالت فيه: "دكتوري الوسيم.. عيد حب سعيد".#مشاهير #عيد_الحب pic.twitter.com/tsvFZU8qPW — Foochia - فوشيا (@foochia) February 16, 2020

يشار إلى أن خطوبة ابنة أصالة نصري جاءت بعد مرور عامين على انفصالها عن زوجها الأول أحمد الجوهر.

ولم تعلن أي من أصالة نصري أو ابنتها شام الذهبي عن خبر الخطوبة حتى لحظة كتابة تلك السطور.